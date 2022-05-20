В Башкортостане будут производить сырье для итальянских сыров

«Итальянские сыры в России теперь будут делать из молока башкирских буренушек.

В Янауле запустили производство, аналогов которому в республике ещё не было. На заводе "Победа" начали производство сыра кальята. Это сырное зерно – полуфабрикат, из которого впоследствии делают мягкие сыры – моцарелла, сулугуни, плавленый сыр и другие.

В день планируют перерабатывать 30 тонн обезжиренного молока. На начальном этапе будут производить 1,5 тонны промышленного сыра в сутки, после полной загрузки – три тонны. Если дела пойдут успешно, инвестиции в проект вырастут.

Что интересно, оборудование для производства нового продукта тоже закупили отечественное. Поставлять сырное зерно будут в Москву, Санкт-Петербург, Смоленск, другие города. Спрос на него есть, контракты уже подписаны», – сообщил Радий Хабиров.