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В Башкортостане будут производить сырье для итальянских сыров

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Глава республики Радий Хабиров в соцсетях рассказал о запуске нового производства в Янауле и о том, в чем его уникальность.

vk.com/radiyhabirov

«Итальянские сыры в России теперь будут делать из молока башкирских буренушек.

В Янауле запустили производство, аналогов которому в республике ещё не было. На заводе "Победа" начали производство сыра кальята. Это сырное зерно – полуфабрикат, из которого впоследствии делают мягкие сыры – моцарелла, сулугуни, плавленый сыр и другие.

В день планируют перерабатывать 30 тонн обезжиренного молока. На начальном этапе будут производить 1,5 тонны промышленного сыра в сутки, после полной загрузки – три тонны. Если дела пойдут успешно, инвестиции в проект вырастут.

Что интересно, оборудование для производства нового продукта тоже закупили отечественное. Поставлять сырное зерно будут в Москву, Санкт-Петербург, Смоленск, другие города. Спрос на него есть, контракты уже подписаны», – сообщил Радий Хабиров.

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