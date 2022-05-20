В Уфе снесут десятки жилых домов ради расширения улицы Пугачева

В связи с реконструкцией улицы Пугачева, ради расширения проезжей части администрация Уфы собирается изъять и снести порядка 50 жилых домов.
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Список изымаемых участков, жилых и нежилых построек под снос:
Геологов – 1.
Геофизиков – 2.
Корабельная – 8.
Кузнецовский Затон – 21, 22, 24.
Пугачева – 1, 1а, 1б, 3, 5, 120/1, 124, 122/1, 122/2, 128а, 144, 144/1, 146, 148, 156а, 156б, 156в, 174а, 174б, 176, 180, 182, 184, 186, 188, 188/1, 190, 192, 198, 200, 206, 208, 208, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 242, 244, 244а.
Первопроходцев – 10в, 10г, 12б, 12в, 12г, 14а, 14б.
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