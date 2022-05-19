В Башкортостане в период с 27 мая по 18 июня ограничат продажу алкоголя

В 2022 году первый сабантуй пройдет 27 мая в Зилаирском районе, с графиком проведения праздников в других муниципалитетах можно ознакомиться тут.

В эти дни в указанных муниципалитетах алкоголь продаваться не будет.

Сабантуй – это традиционное празднование окончания весенних полевых работ в республике. Как правило, проводятся праздничные мероприятия, скачки, конкурсы и так далее.

Кроме того, как мы писали ранее, 25 мая празднуют последний звонок выпускники 11 класса – в этот день продажа алкоголя будет запрещена по всей республике.

Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах. На бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.