В Башкортостане резко подешевели овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали: вареная колбаса (6,3%), шоколадные конфеты (4,2%), яблоки (2,7%), бананы (2,4%), а также макароны, печенье и вермишель (по 2,2%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на баранину (2%), мясные детские консервы и пшено (по 1,7%), пшеничную муку и сухие молочные смеси для детского питания (по 1,6%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали, причем больше всего подешевели овощи: капуста (10,2%), огурцы (6,9%) и морковь (2,4%). Также подешевели сахар (2,1%), помидоры (1,7%) и свинина (1,3%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.