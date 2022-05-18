В Уфе в 2022 году благоустроят 10 общественных территорий

«В этом году в Уфе благоустраиваем 10 общественных территорий. Каждый объект на особом контроле.

Сегодня ознакомился с ходом благоустройства территории, прилегающей к улице Мушникова и озеру Теплое, парка культуры и отдыха Нефтехимиков, бульвара Славы.

Первые два объекта реализуются в несколько этапов, с переходом на следующие годы. Бульвар Славы полностью преобразится уже в этом году.

В целом работа организована – подрядные организации вышли на площадки. Опережая беспокойство жителей, скажу, что взамен спиленных аварийных деревьев в парке Нефтехимиков высадим новые крупномеры.

И еще, мозаику на фасаде Театра кукол сохраним. То, что успели сломать, обязательно восстановим. Изначально цель была – сохранить! К сожалению, бывает, что информация до исполнителей доводится искаженная или не вся», – сообщил Ратмир Мавлиев.