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В Башкортостане сабантуи начнутся в конце мая

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Глава республики Радий Хабиров подписал указ о проведении в 2022 году народных праздников сабантуев.

vk.com/ufa

Сабантуй – это традиционное празднование окончания весенних полевых работ в республике. Как правило, проводятся праздничные мероприятия, скачки, конкурсы и так далее.

В 2022 году первый сабантуй пройдет 27 мая в Зилаирском районе, последние праздники пройдут 18 июня в Белебеевском, Буздякском, Бураевском, Караидельском, Ишимбайском, Стерлитамакском, Шаранском районах, а также в ЗАТО Межгорье.

При проведении мероприятий будут учитываться санитарные нормы.

11 мая на совещании в правительстве республики министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов сообщил о том, что до конца мая в Башкортостане завершится основная часть посевных работ, останутся теплолюбивые культуры на начало июня. Так как посевные работы идут с опережением графика, сабантуи в этом году можно провести раньше, чем обычно.

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