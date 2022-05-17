Стало известно, когда закроют на ремонт улицу Пугачева в Уфе

«В планах доведение улицы до нормативных параметров магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения, строительство ливневой канализации с очистными сооружениями, переустройство инженерных коммуникаций, расширение проезжей части, модернизация наружного освещения.

Первоочередной задачей является устройство объездной дороги протяженностью более 3,2 км. Она будет оснащена наружным освещением и остановками. По ней же будут проходить маршруты общественного транспорта.

Закрытие движения по Пугачева на участке от Геофизиков до Бородинской запланировано в первой декаде июля этого года. Сегодня ведутся работы по строительству Геофизиков, которая является участком объездного пути реконструируемого объекта. Приступили к подготовительным работам и на других участках объездной дороги.

Мы все хотим жить в комфортных условиях, но не хотим жить на стройке. Поэтому задача дорожников – организовать работу качественно, быстро, чтобы у жителей было меньше проблем с объездами», – написал Ратмир Мавлиев.

Реконструкция улицы Пугачева входит в крупный инфраструктурный проект комплексной застройки территории «Южные ворота». Дорожные работы разделены на два этапа: участок от Сочинской до Бельской – первый этап, от Бельской до транспортной развязки на пересечении Генерала Рыленко и Пугачева – второй этап.