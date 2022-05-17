18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Заслуженный юрист Башкортостана Светлана Чертороева стала депутатом Госсобрания

Поделиться:

Светлана Чертороева получила мандат покинувшего парламент в апреле Вячеслава Андреева. Ее кандидатура выдвинута республиканским отделением «Единой России» и утверждена Центральной избирательной комиссией.

vk.com/Государственное собрание – Курултай РБ

Член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации Вячеслав Андреев ранее написал заявление о досрочном сложении полномочий без объяснения причин. Он также представлял партию «Единая Россия».

Светлана Чертороева родилась в Уфе, окончила БашГУ. С 2014 года была заместителем руководителя регионального исполкома «Единой России», до этого долгое время работала секретарем в суде и юристом в коммерческих компаниях.

«Депутаты давно знают Светлану Игоревну, члены фракции "Единой России" постоянно взаимодействуют с ней как с партийным координатором. Она сильный юрист, хорошо знакома с законотворческим процессом и парламентской работой в целом. Ждем от коллеги продуктивной работы по совершенствованию республиканского законодательства. Вопрос о включении депутата в состав конкретного комитета будет решен позже – с учетом ее пожеланий и профессиональных компетенций», – сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: