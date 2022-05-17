Заслуженный юрист Башкортостана Светлана Чертороева стала депутатом Госсобрания

Светлана Чертороева получила мандат покинувшего парламент в апреле Вячеслава Андреева. Ее кандидатура выдвинута республиканским отделением «Единой России» и утверждена Центральной избирательной комиссией.
vk.com/Государственное собрание – Курултай РБ
Член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации Вячеслав Андреев ранее написал заявление о досрочном сложении полномочий без объяснения причин. Он также представлял партию «Единая Россия».
Светлана Чертороева родилась в Уфе, окончила БашГУ. С 2014 года была заместителем руководителя регионального исполкома «Единой России», до этого долгое время работала секретарем в суде и юристом в коммерческих компаниях.
«Депутаты давно знают Светлану Игоревну, члены фракции "Единой России" постоянно взаимодействуют с ней как с партийным координатором. Она сильный юрист, хорошо знакома с законотворческим процессом и парламентской работой в целом. Ждем от коллеги продуктивной работы по совершенствованию республиканского законодательства. Вопрос о включении депутата в состав конкретного комитета будет решен позже – с учетом ее пожеланий и профессиональных компетенций», – сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев.
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