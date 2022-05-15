Грозы, град и дожди: погода в Уфе 16-20 мая

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе в обозримом будущем дожди будут каждый день, солнца будет мало, температура не поднимется выше +17°.

МЧС республики предупреждает о том, что 16 мая ожидается шквалистое усиление ветра до 18 м/c и грозы, а также местами град.

Понедельник, 16 мая: до +16°, облачно, дождь, в ночь на вторник – +6°, дождь.

Вторник, 17 мая: до +17°, облачно, дождь, в ночь на среду – +5°, небольшой дождь.

Среда, 18 мая: до +16°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +6°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 19 мая: до +15°, облачно, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +5°, кратковременный дождь.

Пятница, 20 мая: до +14°, облачно, дождь, в ночь на субботу – +4°, временами небольшой дождь.