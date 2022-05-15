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В одном из районов Уфы отключат воду

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Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 16 по 22 мая 2022 года.

В этот период плановые отключения ожидаются только 16 мая и только в Калининском районе.

Холодной воды не будет с 10.00 до 24.00 в следующих домах:

Транспортная – 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28/1.

Мушникова – 2а.

Ранее мы писали о том, что поставщик тепла ООО «БашРТС» объявил о начале летней ремонтной кампании. Уже можно узнать, в какой период будут отключать горячую воду в вашем районе.

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