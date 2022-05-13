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На мосту через реку Белую в Уфе вводится реверсивное движение

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Администрация Уфы сообщает о временном изменении режима движения по мосту через 1991 года постройки.

ufacity.info

Реверсивное движение вводится на период с 16.00 13 мая до 12.00 14 мая «в целях снижения заторовых ситуаций» в связи с тем, что в эти дни в вечернее время и утром в субботу увеличивается поток автомобилей в южном направлении выезда из города.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на месте будут дежурить экипажи ГИБДД.

Городские службы призывают водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и дистанцию, чтобы не допускать дорожно-транспортные происшествия, которые способны усугубить дорожную ситуацию.

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