На мосту через реку Белую в Уфе вводится реверсивное движение

Реверсивное движение вводится на период с 16.00 13 мая до 12.00 14 мая «в целях снижения заторовых ситуаций» в связи с тем, что в эти дни в вечернее время и утром в субботу увеличивается поток автомобилей в южном направлении выезда из города.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на месте будут дежурить экипажи ГИБДД.

Городские службы призывают водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и дистанцию, чтобы не допускать дорожно-транспортные происшествия, которые способны усугубить дорожную ситуацию.