Радий Хабиров перечислил мосты, которые будут отремонтированы в 2022 году

«По всей республике продолжаем ремонт и строительство мостов. В этом году в работе у нас – 13 объектов. Есть среди них и крупные инфраструктурные проекты, такие как, например, транспортная развязка в Зинино или капремонт старого, арочного моста через Белую в Уфе. Есть мосты поменьше, но не менее значимые для наших жителей.

В прошлом году мы построили и отремонтировали 2,3 тыс. погонных метров мостовых сооружений. Поделюсь планами на 2022 год. Отремонтируем мосты через реку Сакмару в Баймакском районе, Усень в Белебеевском, Инзер и Зуячку в Белорецком, Бедринку в Благоварском, Байки в Караидельском, Балышлы в Чишминском, Таш-Чишмы в Шаранском, Калмашку в Чекмагушевском районе. Все они – в аварийном либо предаварийном состоянии, и люди, конечно, очень их ждут.

Также в этом году начали капремонт таких крупных объектов, как мост через Белую на дороге Толбазы – Красноусольский и через Сим – на участке дороги М5 "Урал" – Улу-Теляк. Сдадим их уже в 2023-2024 годах.

Знаю, проблемных участков еще много. Постепенно будем решать эти вопросы», – написал Радий Хабиров.