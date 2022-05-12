Башкультнаследие защитило старейший храм в Уфе

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ Башкультнаследия об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова» в Уфе.
okn.bashkortostan.ru
Режим использования запрещает на территории Церкви Покрова (Мингажева, 4):
– строительство объектов капитального строения;
– проведение земляных, мелиоративных и иных работ;
– использование технологий, создающие динамические нагрузки на объект;
– установку киосков, павильонов и навесов, а также засорение территории и уничтожение объекта или его частей.
Разрешены работы по сохранению церкви и озеленению территории, а также ремонт дорог.
Справка Башкультнаследия:
«Покровская церковь является самым старым храмом в Уфе. Она находится на правом берегу реки Сутолоки на пересечении улиц Посадской и Большой Сибирской. Красное каменное здание построено в стиле русского классицизма. Здание начали строить в 1817 и возвели к 1823 году на средства уфимского купца Данилы Жульбина и стараниями священника Иоанна Бреева. Колокольня храма была обустроена на средства князя Уракова. Новую церковь освятили в 1832 году.
До 1950 года в здании храма размещались военный и аптечный склады. Старожилам удалось сохранить главный иконостас. Весной 1957 года церковь была возвращена верующим. В этом же году в храме возобновились богослужения, постепенно были обновлены и написаны заново полотна-иконы. Украшением храма является большая икона Спаса Нерукотворного образа, написанная знаменитым уфимским художником Анатолием Лежневым, хранится здесь и старинная икона Покрова Пресвятой Богородицы».
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