Башкультнаследие защитило старейший храм в Уфе

Режим использования запрещает на территории Церкви Покрова (Мингажева, 4):

– строительство объектов капитального строения;

– проведение земляных, мелиоративных и иных работ;

– использование технологий, создающие динамические нагрузки на объект;

– установку киосков, павильонов и навесов, а также засорение территории и уничтожение объекта или его частей.

Разрешены работы по сохранению церкви и озеленению территории, а также ремонт дорог.

Справка Башкультнаследия:

«Покровская церковь является самым старым храмом в Уфе. Она находится на правом берегу реки Сутолоки на пересечении улиц Посадской и Большой Сибирской. Красное каменное здание построено в стиле русского классицизма. Здание начали строить в 1817 и возвели к 1823 году на средства уфимского купца Данилы Жульбина и стараниями священника Иоанна Бреева. Колокольня храма была обустроена на средства князя Уракова. Новую церковь освятили в 1832 году.

До 1950 года в здании храма размещались военный и аптечный склады. Старожилам удалось сохранить главный иконостас. Весной 1957 года церковь была возвращена верующим. В этом же году в храме возобновились богослужения, постепенно были обновлены и написаны заново полотна-иконы. Украшением храма является большая икона Спаса Нерукотворного образа, написанная знаменитым уфимским художником Анатолием Лежневым, хранится здесь и старинная икона Покрова Пресвятой Богородицы».