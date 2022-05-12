Глава Стерлитамакского района Анвар Абдрафиков уходит в отставку

Анвар Абдрафиков уходит с должности в связи с истечением срока контракта. Заключить новый контракт он не может в связи с возрастными ограничениями.

Временно исполнять обязанности главы района будет его первый заместитель Лилия Шайхутдинова. Впоследствии она сможет занять должность главы района, если пройдет конкурс.

Шайхутдинова стала заместителем Абдрафикова в 2020 году. Она окончила Уральский государственный педагогический университет и БашГУ, работала логопедом и педагогом в школе, аналитиком и инспектором по кадрам в администрации Стерлитамакского района, затем возглавила отдел кадров.