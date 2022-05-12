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Глава Стерлитамакского района Анвар Абдрафиков уходит в отставку

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68-летний Анвар Абдрафиков покидает пост главы администрации Стерлитамакского района, который занимал с 2019 года.

vk.com/anvarabdrafikov

Анвар Абдрафиков уходит с должности в связи с истечением срока контракта. Заключить новый контракт он не может в связи с возрастными ограничениями.

Временно исполнять обязанности главы района будет его первый заместитель Лилия Шайхутдинова. Впоследствии она сможет занять должность главы района, если пройдет конкурс.

Шайхутдинова стала заместителем Абдрафикова в 2020 году. Она окончила Уральский государственный педагогический университет и БашГУ, работала логопедом и педагогом в школе, аналитиком и инспектором по кадрам в администрации Стерлитамакского района, затем возглавила отдел кадров.

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