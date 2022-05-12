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В Уфе частично перекроют одну из улиц в центре города

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Ограничение вводят в связи с проведением мероприятий в рамках Дней народного здоровья. Мэрия приносит извинения уфимцам и гостям столицы за возможные неудобства.

Сегодня, 12 мая, с 12.00 до 18.00 по местному времени будет закрыта для транспорта полоса проезжей части улицы Советской со стороны парка имени В.И. Ленина – от улицы Заки Валиди до Тукаева.

Дни народного здоровья проходят в Башкортостане с 11 по 13 мая. Ежедневно на территории РКЦ проходят прогулки с кардиологом. Доктора рассказывают о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, питании, образе жизни, а также ответят на интересующие вопросы, в школах Уфы организованы уроки здоровья.

Сегодня В 14.00 часов в парке имени В.И. Ленина в рамках городского праздника будут организованы выступления творческих коллективов Уфы, мастер-классы для детей и спортивные эстафеты. Кроме того, все пришедшие смогут измерить свое давление на тематической аллее, узнать много нового в «Зоне здорового питания». А также сдать кровь и пройти флюорографию в рамках работы медицинских модулей.

13 мая – день открытых дверей в поликлинике кардиоцентра. С 17.00 до 20.00 кардиологи проведут прием взрослых жителей, можно будет сделать электрокардиограмму.

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