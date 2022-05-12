В Уфе завершается реконструкция парка «Кашкадан»

«Реконструкция проходит по последнему слову современных дизайн-проектов. Концепция обновления включает в себя обустройство площадок для взрослых и детей: игровой зоны, скейт-парка, малой сцены и так далее.

Особое внимание в парке уделено иллюминации. Освещение основной дороги, проходящей вокруг озера, выполняется с помощью 66 односторонних и двусторонних опор высотой шесть метров с 92 консольными светильниками, размещенными на кронштейнах индивидуального дизайна под концепцию объекта.

Большая часть работ осталась позади. Среди них – разработка котлована озера, укрепление береговой линии, озеленение территории, оборудование ливневой канализации и другие. Совсем скоро завершат подготовку наружного освещения, электроснабжения, а также благоустроят пляжную зону и установят малые архитектурные формы», – говорится в сообщении мэрии.

Как ожидается, обновленный парк «Кашкадан» откроется ко Дню города – 12 июня 2022 года.