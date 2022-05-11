В Уфе начался сезон дождей

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе в обозримом будущем дожди будут каждый день, солнца будет мало, температура не поднимется выше +21°.

Четверг, 12 мая: до +16°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +5°, кратковременный дождь.

Пятница, 13 мая: до +17°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +7°, небольшой кратковременный дождь.

Суббота, 14 мая: до +20°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на воскресенье – +8°, небольшой кратковременный дождь.

Воскресенье, 15 мая: до +21°, переменная облачность, дождь, в ночь на понедельник – +8°, небольшой кратковременный дождь.