Башкортостан начинает подготовку к проведению сабантуев

11 мая на совещании в правительстве республики министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов сообщил о том, что до конца мая в Башкортостане завершится основная часть посевных работ, останутся теплолюбивые культуры на начало июня.

Фазрахманов при этом отметил, что влаги в республике недостаточно и не помешала бы неделя проливных дождей.

Так как посевные работы идут с опережением графика, сабантуи в этом году можно провести раньше, чем обычно.

Радий Хабиров поручил руководителю администрации главы Башкортостана Максиму Забелину на этой неделе подготовить указ о проведении сабантуев.