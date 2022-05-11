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Башкортостан начинает подготовку к проведению сабантуев

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Сабантуй – это традиционное празднование окончания весенних полевых работ в республике. Как правило, проводятся праздничные мероприятия, скачки, конкурсы и так далее.

ufacity.info

11 мая на совещании в правительстве республики министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов сообщил о том, что до конца мая в Башкортостане завершится основная часть посевных работ, останутся теплолюбивые культуры на начало июня.

Фазрахманов при этом отметил, что влаги в республике недостаточно и не помешала бы неделя проливных дождей.

Так как посевные работы идут с опережением графика, сабантуи в этом году можно провести раньше, чем обычно.

Радий Хабиров поручил руководителю администрации главы Башкортостана Максиму Забелину на этой неделе подготовить указ о проведении сабантуев.

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