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Шоумен Денис Ганиев станет заместителем мэра Уфы

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Как сообщают региональные СМИ, Денис Ганиев принял предложение главы администрации города стать его заместителем.

vk.com/ganievdt

В мэрии он будет курировать работу со СМИ. Точная дата его вступления в должность неизвестна, его кандидатура еще не утверждена, пока достигнута только устная договоренность.

Денис Ганиев – журналист ГТРК «Башкортостан», уроженец Нефтекамска. Ранее работал на канале «Вся Уфа», вел эфиры на радио «Эхо Москвы в Уфе».

Он является также неофициальным «голосом "Уфа-Арены"»: уже несколько лет разогревает публику на хоккейных матчах.

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