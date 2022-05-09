Шоумен Денис Ганиев станет заместителем мэра Уфы

В мэрии он будет курировать работу со СМИ. Точная дата его вступления в должность неизвестна, его кандидатура еще не утверждена, пока достигнута только устная договоренность.

Денис Ганиев – журналист ГТРК «Башкортостан», уроженец Нефтекамска. Ранее работал на канале «Вся Уфа», вел эфиры на радио «Эхо Москвы в Уфе».

Он является также неофициальным «голосом "Уфа-Арены"»: уже несколько лет разогревает публику на хоккейных матчах.