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Какой будет погода в Уфе на День Победы?

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Девятого мая на нескольких площадках Уфы состоятся традиционные массовые мероприятия, которые завершатся затемно праздничным фейерверком.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе самый теплый день в обозримом будущем будет завтра, девятого мая. Осадков, как, впрочем, и солнца в этот день не обещают.

Понедельник, 9 мая: до +21°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +9°, дождь;

Вторник, 10 мая: до +16°, облачно, небольшой дождь, в ночь на вторник – +8°, дождь.

По республике в целым, по данным Башгидромета, девятого мая местами пройдут кратковременные дожди, днем температура в некоторых районах поднимется до +18°. 10 мая в циркуляции южного циклона дожди пройдут по всей республике.

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