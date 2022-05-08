Какой будет погода в Уфе на День Победы?

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе самый теплый день в обозримом будущем будет завтра, девятого мая. Осадков, как, впрочем, и солнца в этот день не обещают.

Понедельник, 9 мая: до +21°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +9°, дождь;

Вторник, 10 мая: до +16°, облачно, небольшой дождь, в ночь на вторник – +8°, дождь.

По республике в целым, по данным Башгидромета, девятого мая местами пройдут кратковременные дожди, днем температура в некоторых районах поднимется до +18°. 10 мая в циркуляции южного циклона дожди пройдут по всей республике.