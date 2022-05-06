В Уфе 9 мая изменится график работы общественного транспорта

Девятого мая общественный транспорт будет работать до ночи, чтобы люди смогли разъехаться по домам после праздничного салюта.
ufacity.info
Фейерверки девятого мая состоятся в 22.00 возле амфитеатра конгресс-холла «Торатау» и в 23.00 на площади имени В.И. Ленина (остановка «Горсовет»).
С 22.30 до 00.00 будет увеличено количество автобусов на маршрутах, проходящих через «Горсовет», в обоих направлениях.
Также рядом с конгресс-холлом, в районе ТСК «Пушкинский», соберется 40 автобусов большой вместимости маршрутов №14, №30, №31, №75, №226 и №290.
В целом по городу работа общественного транспорта по всем направлениям будет продлена до 00.30.
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