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В Уфе 9 мая изменится график работы общественного транспорта

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Девятого мая общественный транспорт будет работать до ночи, чтобы люди смогли разъехаться по домам после праздничного салюта.

ufacity.info

Фейерверки девятого мая состоятся в 22.00 возле амфитеатра конгресс-холла «Торатау» и в 23.00 на площади имени В.И. Ленина (остановка «Горсовет»).

С 22.30 до 00.00 будет увеличено количество автобусов на маршрутах, проходящих через «Горсовет», в обоих направлениях.

Также рядом с конгресс-холлом, в районе ТСК «Пушкинский», соберется 40 автобусов большой вместимости маршрутов №14, №30, №31, №75, №226 и №290.

В целом по городу работа общественного транспорта по всем направлениям будет продлена до 00.30.

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