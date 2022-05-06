Радий Хабиров 9 мая пройдет в колонне Бессмертного полка

«В этом году, впервые с начала пандемии, Бессмертный полк пройдет в очном формате. Девятого мая, в День Победы, в Уфе колонна проследует по проспекту Октября, начиная от перекрестка с улицей города Галле до пересечения с улицей Кольской. Построение колонны – с 10.00 до 11.00, шествие начнется после Минуты молчания.

Мы с дедом, рядовым Барыем Латыповичем Хабировым, тоже будем участвовать. Мой дед прошел всю войну, закончил ее в Монголии, был тяжело ранен. Я склоняю голову перед его подвигом и подвигом всего народа, победившего фашизм.

В России нет семьи, где бы не было своего героя. Бессмертный полк – это возможность в очередной раз сказать спасибо нашим отцам, дедам, прадедам за Победу», – написал Радий Хабиров в соцсетях.