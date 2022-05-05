В Башкортостане 765 человек обратились в травмпункты из-за укусов клещей

Всего в этом году по состоянию на пятое мая в медицинские организации из-за укусов клещей обратились 765 человек – это на 8,2% меньше аналогичного периода 2021 года (833 человека).

Почти половина укушенных – это дети (294 человека). 34% обратившихся получили иммуноглобуллин против клещевого энцефалита.

Минздрав сообщает о том, что в праздничные майские дни вирусологическая лаборатория и лаборатория особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Уфе работают без выходных.

Обратиться можно с 9.00 до 16.00 по адресу: улица Шафиева, 7. Телефоны: + 7 (347) 287-85-23, +7 (987) 015-11-56.

Также работает отделение по адресу улица Карла Маркса, 69 (кроме субботы и воскресенья; 9 и 10 мая – рабочие дни), телефон: +7 (347) 268-68-68.