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В Башкортостане 765 человек обратились в травмпункты из-за укусов клещей

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С начала традиционного сезона от укусов клещей пострадали уже сотни человек. Рассказываем о том, куда обратиться, если вы обнаружили на себе клеща или подозреваете, что были укушены.

Всего в этом году по состоянию на пятое мая в медицинские организации из-за укусов клещей обратились 765 человек – это на 8,2% меньше аналогичного периода 2021 года (833 человека).

Почти половина укушенных – это дети (294 человека). 34% обратившихся получили иммуноглобуллин против клещевого энцефалита.

Минздрав сообщает о том, что в праздничные майские дни вирусологическая лаборатория и лаборатория особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Уфе работают без выходных.

Обратиться можно с 9.00 до 16.00 по адресу: улица Шафиева, 7. Телефоны: + 7 (347) 287-85-23, +7 (987) 015-11-56.

Также работает отделение по адресу улица Карла Маркса, 69 (кроме субботы и воскресенья; 9 и 10 мая – рабочие дни), телефон: +7 (347) 268-68-68.

Скверы и парки Уфы начали обрабатывать от клещей

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