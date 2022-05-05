В Башкортостане новые квартиры за год подорожали на треть

По данным Башстата, в первом квартале 2022 года один метр жилья на первичном рынке в республике стоит в среднем 91,3 тыс. рублей – это на 7,8% больше, чем в конце 2021 года.

С первого квартала 2021 года цены выросли на 27,1% (с 71,8 тыс. рублей за «квадрат»), по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – на 42,6% (с 64 тыс. рублей).

Темпы роста цен на вторичное жилье значительно ниже: в первом квартале 2022 года средняя цена «квадрата» во вторичке составила 77,8 тыс. рублей – это на 4,2% больше, чем в конце 2021 года и на 22,7% выше, чем в начале прошлого года.