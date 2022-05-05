В Башкортостане замглавы администрации района обвиняется в присвоении бюджетных денег

По версии прокуратуры, чиновник просто выписал сам себе единоразовую премию в 46 тыс. рублей.

Далее он получил деньги из бюджета и потратил их по своему усмотрению. Прокуроры направили материалы дела в СК, после рассмотрения было возбуждено уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств с использованием служебного положения.

Ранее мы писали о том, что замглавы Октябрьского района Уфы Расуль Кагиров был задержан за взятку в 200 тысяч рублей.