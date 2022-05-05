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В Башкортостане замглавы администрации района обвиняется в присвоении бюджетных денег

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Прокуратура Кушнаренковского района возбудила уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы местной администрации.

По версии прокуратуры, чиновник просто выписал сам себе единоразовую премию в 46 тыс. рублей.

Далее он получил деньги из бюджета и потратил их по своему усмотрению. Прокуроры направили материалы дела в СК, после рассмотрения было возбуждено уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств с использованием служебного положения.

Ранее мы писали о том, что замглавы Октябрьского района Уфы Расуль Кагиров был задержан за взятку в 200 тысяч рублей.

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