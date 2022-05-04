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В Башкортостане приостановили выдачу штрафов за уличную торговлю

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Парламент республики, как и ожидалось, принял закон, приостанавливающий действие статьи 13.16 КоАП.

Эта статья предусматривает наказание за торговлю в неустановленных местах: от 500 до трех тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц за первое нарушение.

Сколько продлится мораторий – пока неизвестно. Это мера поддержки населения в условиях экономического кризиса.

«Как правило, в неустановленных местах пенсионеры продают фрукты-ягоды со своего огорода или домашние заготовки. Для них небольшие деньги, вырученные за труд, — хорошее подспорье. Вернемся к этому вопросу, когда ситуация в экономике стабилизируется», – сказал ранее председатель Госсобрания Константин Толкачев.

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