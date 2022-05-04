В Уфе похолодает до -1°

По республике по-прежнему сохраняется прохладная погода со средними температурами ниже нормы. Прогноз погоды до конца майских выходных.
По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе самый теплый день в обозримом будущем – сегодняшний, четвертое мая (до +19°). Солнце будет только в пятницу и субботу, ночами обещают заморозки.
Четверг, 5 мая: до +18°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +2°, дождь;
Пятница, 6 мая: до +11°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – -1°, без осадков;
Суббота, 7 мая: до +14°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на воскресенье – +2°, без осадков;
Воскресенье, 8 мая: до +18°, облачно, без осадков, в ночь на понедельник – +6°, временами дождь;
Понедельник, 9 мая: до +16°, облачно, небольшой дождь, в ночь на вторник – +7°, временами небольшой дождь;
Вторник, 10 мая: до +15°, облачно, небольшой дождь.
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