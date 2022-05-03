В Уфе к Монументу Дружбы причалил четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин»

Четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин», который осуществляет рейс Нижний Новгород – Уфа – Нижний Новгород, пробудет в Уфе два дня.

Для гостей организованы праздничные мероприятия: мастер-классы по войлоку, национальным танцам, игре на национальных инструментах, обзорные и выездные экскурсии.

Утром четвертого мая к причалу у Монумента Дружбы пришвартуются еще три теплохода: «Северная сказка», «Александр Бенуа», «Николай Некрасов». Все четыре судна отправятся в путь ориентировочно в 20.00 четвертого мая. Пятого мая прибудет теплоход «Русь великая» и простоит на берегу Белой до вечера шестого мая.