В Башкортостане отцы смогут получать маткапитал

Пресс-служба Госдумы подчеркивает, что до сих пор выплаты по маткапиталу в приоритетном порядке предоставлялись женщинам.

Согласно новому закону, меру господдержки смогут получить мужчины, которые воспитывают второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с первого января 2007 года, и являющиеся их отцами или усыновителями, в случае смерти или объявлении умершей женщины без гражданства РФ, родившей детей.

Также пособия будут получать мужчины, воспитывающие первого ребенка, рожденного начиная с первого января 2020 года, и являющиеся отцами указанного ребенка, в аналогичной ситуации.

Закон предусматривает и право на меры господдержки к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.