18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане отцы смогут получать маткапитал

Поделиться:

Президент Владимир Путин подписал закон о праве одиноких отцов на получение материнского капитала.

duma.gov.ru

Пресс-служба Госдумы подчеркивает, что до сих пор выплаты по маткапиталу в приоритетном порядке предоставлялись женщинам.

Согласно новому закону, меру господдержки смогут получить мужчины, которые воспитывают второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с первого января 2007 года, и являющиеся их отцами или усыновителями, в случае смерти или объявлении умершей женщины без гражданства РФ, родившей детей.

Также пособия будут получать мужчины, воспитывающие первого ребенка, рожденного начиная с первого января 2020 года, и являющиеся отцами указанного ребенка, в аналогичной ситуации.

Закон предусматривает и право на меры господдержки к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: