Какой будет погода в Уфе в выходные 1-4 мая?

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе солнце будет каждый день, кроме воскресенья, первого мая. Ночами ожидаются заморозки.

Воскресенье, 1 мая: до +12°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на понедельник – -1°, без осадков;

Понедельник, 2 мая: до +13°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – +1°, без осадков;

Вторник, 3 мая: до +15°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – +2°, без осадков;

Среда, 4 мая: до +17°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на четверг – до +5°, без осадков.

По республике в целом, по данным Башгидромета, ожидается прохладная погода со средними температурами воздуха на 1-2° ниже нормы. Местами – заморозки до -5°, в горных районах может быть снег.