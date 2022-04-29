Мэрия Уфы отобрала 29 лучших эскизов арт-объекта, который заменит рекламный щит у Центрального рынка

Ранее мы писали о том, что после 2024 года транспортное кольцо на Центральном рынке планируют убрать вообще: вместо него будет П-образный перекресток со светофорным регулированием, в центре которого расположится сквер площадью более четырех квадратных километров.

«Это не просто кольцо. Это общественная территория, которая требует переустройства. Я бы попросил рассматривать данную территорию не только с точки зрения профессионалов-архитекторов, дизайнеров, скульпторов, художников, но и с точки зрения обычного жителя, воспринимающего город несколько не так, как воспринимают это профессионалы.

Необходимо еще обратить внимание на появление идентичности территории и связать с 450-летием основания города», – заявил 15 марта заместитель начальника Главархитектуры Айнур Фаткуллин.