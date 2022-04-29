Мэрия Уфы одобрила застройку исторического квартала у Монумента Дружбы

Застраивать будут квартал, ограниченный улицами Менделеева, Кавказской и Сочинской, общая площадь – 38 га.

В квартале снесут малоэтажные жилые дома и возведут на их месте современные жилые комплексы и офисные здания.

При этом из-за того, что в данном квартале располагаются исторические постройки, застройщику придется проектировать его так, чтобы были сохранены объекты культурного наследия и другие защитные зоны.

Ранее мэрия Уфы одобрила застройку исторического квартала в центре города, а также неожиданно для жителей отдала под застройку часть парка «Южный».