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Мэрия Уфы одобрила застройку исторического квартала у Монумента Дружбы

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Еще один исторический квартал Уфы пойдет под застройку: администрация города одобрила снос частных домов в Кировском районе.

Застраивать будут квартал, ограниченный улицами Менделеева, Кавказской и Сочинской, общая площадь – 38 га.

В квартале снесут малоэтажные жилые дома и возведут на их месте современные жилые комплексы и офисные здания.

При этом из-за того, что в данном квартале располагаются исторические постройки, застройщику придется проектировать его так, чтобы были сохранены объекты культурного наследия и другие защитные зоны.

Ранее мэрия Уфы одобрила застройку исторического квартала в центре города, а также неожиданно для жителей отдала под застройку часть парка «Южный».

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