В Башкортостане из-за прибытия беженцев введен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности распространяется только на сотрудников органов управления и сил предупреждения и ликвидации ЧС.

Органы исполнительной власти должны активизировать работу по размещению и регистрации прибывающих вынужденных переселенцев.

Ранее мы писали о том, что в республику прибыли 323 беженца из Мариуполя, их поселили в пунктах временного размещения в Уфе и Стерлитамаке.

В феврале речь шла о том, что Башкортостан примет более двух тысяч человек, из них 920 разместят в Уфе.