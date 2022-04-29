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В Башкортостане из-за прибытия беженцев введен режим повышенной готовности

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В связи с прибытием первых партий вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской республик службы Башкортостана переходят в особый режим работы.

vk.com/radiyhabirov

Режим повышенной готовности распространяется только на сотрудников органов управления и сил предупреждения и ликвидации ЧС.

Органы исполнительной власти должны активизировать работу по размещению и регистрации прибывающих вынужденных переселенцев.

Ранее мы писали о том, что в республику прибыли 323 беженца из Мариуполя, их поселили в пунктах временного размещения в Уфе и Стерлитамаке.

В феврале речь шла о том, что Башкортостан примет более двух тысяч человек, из них 920 разместят в Уфе.

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