Глава Орджоникидзевского района Уфы Марат Галиуллин ушел на пенсию

«Сегодня на заслуженный отдых проводили Марата Мударисовича Галиуллина, главу администрации Орджоникидзевского района.

Благодарим за достойную работу на благо не только района, но и всего города. В некоторых вопросах многолетний опыт, мудрые советы Марата Мударисовича будут кстати. Поэтому в дальнейшем он будет моим советником», – написал Ратмир Мавлиев.

Сам Галиуллин в соцсетях обратился к жителям со словами благодарности:

«Дорогие мои оджоникидзевцы! Сегодня, 27 апреля 2022 года, завершается моя работа в должности главы администрации Орджоникидзевского района. В первую очередь хочу выразить слова благодарности всем нашим жителям. Именно вы – движущая сила в решении огромного количества вопросов и задач, ваше неравнодушие, понимание и доверие помогали нам делать все возможное, чтобы жизнь в районе становилась лучше и комфортнее», – написал он, поблагодарив также Радия Хабирова и своих коллег.