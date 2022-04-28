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Глава Орджоникидзевского района Уфы Марат Галиуллин ушел на пенсию

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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях сообщил о сложении полномочий главой администрации Орджоникидзевского района города.

vk.com/galiullin.marat

«Сегодня на заслуженный отдых проводили Марата Мударисовича Галиуллина, главу администрации Орджоникидзевского района.

Благодарим за достойную работу на благо не только района, но и всего города. В некоторых вопросах многолетний опыт, мудрые советы Марата Мударисовича будут кстати. Поэтому в дальнейшем он будет моим советником», – написал Ратмир Мавлиев.

Сам Галиуллин в соцсетях обратился к жителям со словами благодарности:

«Дорогие мои оджоникидзевцы! Сегодня, 27 апреля 2022 года, завершается моя работа в должности главы администрации Орджоникидзевского района. В первую очередь хочу выразить слова благодарности всем нашим жителям. Именно вы – движущая сила в решении огромного количества вопросов и задач, ваше неравнодушие, понимание и доверие помогали нам делать все возможное, чтобы жизнь в районе становилась лучше и комфортнее», – написал он, поблагодарив также Радия Хабирова и своих коллег.

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