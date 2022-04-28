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В Уфе прошли обыски у замминистра здравоохранения Башкортостана Ирины Кононовой

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Утром 28 апреля силовики пришли с обыском в гостиницу «Агидель», где проживает Ирина Кононова. Речь идет об уголовном деле.

health.bashkortostan.ru

Первым об этом сообщило издание «Вести» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В апреле появилась информация о том, что прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников Минздрава после того, как ведомство закупило более 3,7 тыс. упаковок препарата для лечения женского бесплодия «Трипторелин» на сумму 51 млн рублей, что более чем в 10 раз превышало годовую потребность республики. В результате у почти половины партии истек срок годности.

Связаны ли обыски у Кононовой с этим делом – неизвестно, официальных комментариев ни она, ни правоохранители не давали. По информации источников других СМИ, ее проверяют по делу о закупке просроченных лекарств на 150 млн рублей.

По итогам обыска никто задержан не был, но в ближайшее время Кононовой могут дать статус подозреваемой.

В декабре 2021 года Ирина Кононова получила благодарственное письмо от Министерства здравоохранения РФ.

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