В Уфе прошли обыски у замминистра здравоохранения Башкортостана Ирины Кононовой

Первым об этом сообщило издание «Вести» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В апреле появилась информация о том, что прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников Минздрава после того, как ведомство закупило более 3,7 тыс. упаковок препарата для лечения женского бесплодия «Трипторелин» на сумму 51 млн рублей, что более чем в 10 раз превышало годовую потребность республики. В результате у почти половины партии истек срок годности.

Связаны ли обыски у Кононовой с этим делом – неизвестно, официальных комментариев ни она, ни правоохранители не давали. По информации источников других СМИ, ее проверяют по делу о закупке просроченных лекарств на 150 млн рублей.

По итогам обыска никто задержан не был, но в ближайшее время Кононовой могут дать статус подозреваемой.

В декабре 2021 года Ирина Кононова получила благодарственное письмо от Министерства здравоохранения РФ.