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Почти половину акций «Башкирской содовой компании» могут передать в частные руки

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В сентябре 2021 года Росимущество окончательно передало акции «Башкирской содовой компании» Башкортостану, в ноябре Радий Хабиров и Андрей Назаров вошли в совет директоров.

vk.com/soda_ru

На встрече со СМИ 26 апреля Радий Хабиров сообщил о том, что 47% акций компании могут передать частному партнеру.

Такой вариант правительство решило рассмотреть в связи с тем, что управление таким предприятием – это очень «тяжеловесный механизм».

Еще ничего не подписано, сейчас акциями интересуются сразу несколько компаний.

При этом глава региона подчеркнул, что контрольный пакет акций «Башкирской содовой компании» все равно останется у республики, продолжится модернизация производства и реализация экологических программ.

Нынешних запасов сырья «Башкирской содовой компании» хватит на 35 лет

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