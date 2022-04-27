Почти половину акций «Башкирской содовой компании» могут передать в частные руки

В сентябре 2021 года Росимущество окончательно передало акции «Башкирской содовой компании» Башкортостану, в ноябре Радий Хабиров и Андрей Назаров вошли в совет директоров.
vk.com/soda_ru
На встрече со СМИ 26 апреля Радий Хабиров сообщил о том, что 47% акций компании могут передать частному партнеру.
Такой вариант правительство решило рассмотреть в связи с тем, что управление таким предприятием – это очень «тяжеловесный механизм».
Еще ничего не подписано, сейчас акциями интересуются сразу несколько компаний.
При этом глава региона подчеркнул, что контрольный пакет акций «Башкирской содовой компании» все равно останется у республики, продолжится модернизация производства и реализация экологических программ.
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