Почти половину акций «Башкирской содовой компании» могут передать в частные руки

На встрече со СМИ 26 апреля Радий Хабиров сообщил о том, что 47% акций компании могут передать частному партнеру.

Такой вариант правительство решило рассмотреть в связи с тем, что управление таким предприятием – это очень «тяжеловесный механизм».

Еще ничего не подписано, сейчас акциями интересуются сразу несколько компаний.

При этом глава региона подчеркнул, что контрольный пакет акций «Башкирской содовой компании» все равно останется у республики, продолжится модернизация производства и реализация экологических программ.