Еще 24 обманутых дольщика из Уфы получат квартиры до конца 2022 года

По этому соглашению «Агидель-ИнвестСтрой» получил возможность арендовать земельный участок под строительство без проведения торгов.

Взамен застройщик обязуется предоставить квартиры 24 семьям из числа обманутых дольщиков. Квартиры будут располагаться в Уфе, площадь будет точно соответствовать той, что указана в документах на купленные ( и не полученные) квартиры.

Таким образом жилье до конца 2022 года получат обманутые участники долевого строительства компаний: «Капитал-Хаус», «Спектр», «Диал», «Регион-Сервис», «Дина-Трейд», «Артемида» и «СтройПроектЦентр».

С начала 2022 года в республике восстановили права порядка одной тысячи человек. Своего жилья в регионе ожидают еще более 2,9 тысячи дольщиков.