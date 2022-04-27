Еще 24 обманутых дольщика из Уфы получат квартиры до конца 2022 года

Минстрой Башкортостана заключил соглашение с застройщиком застройщик «Агидель-ИнвестСтрой», благодаря которому удастся восстановить права обманутых дольщиков.
По этому соглашению «Агидель-ИнвестСтрой» получил возможность арендовать земельный участок под строительство без проведения торгов.
Взамен застройщик обязуется предоставить квартиры 24 семьям из числа обманутых дольщиков. Квартиры будут располагаться в Уфе, площадь будет точно соответствовать той, что указана в документах на купленные ( и не полученные) квартиры.
Таким образом жилье до конца 2022 года получат обманутые участники долевого строительства компаний: «Капитал-Хаус», «Спектр», «Диал», «Регион-Сервис», «Дина-Трейд», «Артемида» и «СтройПроектЦентр».
С начала 2022 года в республике восстановили права порядка одной тысячи человек. Своего жилья в регионе ожидают еще более 2,9 тысячи дольщиков.
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