Скверы и парки Уфы начали обрабатывать от клещей

Специалисты «Республиканского центра дезинфекции» приступили к акарицидной обработке от клещей мест массового отдыха и территорий пляжных зон, расположенных на территории города.
Всего будет обработано чуть более 555 га территорий. Работы завершатся в мае, сроки зависят от погодных, температурных и других условий.
Будут обработаны следующие территории Уфы:
– сквер им. В. Маяковского;
– сквер по ул. 8 Марта;
– сад им. С. Кирова;
– сад им. С. Аксакова;
– сквер по ул. 50 лет СССР;
– сквер у ДК УЗЭМИК;
– сквер им. Ш. Худайбердина;
– сквер у Монумента Дружбы;
– сад им. С. Юлаева;
– парк им. В. Ленина;
– парковая зона у памятника С. Юлаеву;
– сквер перед Домом Правительства;
– парк «Кашкадан»;
– парк им. Н. Гастелло;
– сквер «Зеленая Роща»
– парк в Демском районе
– лесополоса по сторонам дорожки, ведущей к трамплину
– парк «Волна» по ул. Я. Ахметова
– парк им. И. Якутова
– парк ВДНХ
– Ботанический сад
– парк «Нефтехимиков»
– парк «Первомайский»
– сквер 50 лет Победы
– парк Победы
– сквер у к/т «Победа»
– Непейцевский дендропарк
– лесной массив возле к мкр. «Полесье»
– центральный парк им. М. Гафури
– площадь имени В. Ленина
– парк им. М. Калинина
– лесопарк им. Лесоводов Башкортостана
– пляж озера Кашкадан
– пляж «Солнечный»
– пляж озера «Карьерное»
– пляж «Берег солнца»
– пляж «Сипайловские сочи»
– пляж «Затон»
– пляж «Песчаный»
– пляж «Гольфстрим»
– пляж «Сафроновский»
– пляж «Бельский»
– пляж «Райский Берег»
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