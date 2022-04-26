Скверы и парки Уфы начали обрабатывать от клещей

Всего будет обработано чуть более 555 га территорий. Работы завершатся в мае, сроки зависят от погодных, температурных и других условий.

Будут обработаны следующие территории Уфы:

– сквер им. В. Маяковского;

– сквер по ул. 8 Марта;

– сад им. С. Кирова;

– сад им. С. Аксакова;

– сквер по ул. 50 лет СССР;

– сквер у ДК УЗЭМИК;

– сквер им. Ш. Худайбердина;

– сквер у Монумента Дружбы;

– сад им. С. Юлаева;

– парк им. В. Ленина;

– парковая зона у памятника С. Юлаеву;

– сквер перед Домом Правительства;

– парк «Кашкадан»;

– парк им. Н. Гастелло;

– сквер «Зеленая Роща»

– парк в Демском районе

– лесополоса по сторонам дорожки, ведущей к трамплину

– парк «Волна» по ул. Я. Ахметова

– парк им. И. Якутова

– парк ВДНХ

– Ботанический сад

– парк «Нефтехимиков»

– парк «Первомайский»

– сквер 50 лет Победы

– парк Победы

– сквер у к/т «Победа»

– Непейцевский дендропарк

– лесной массив возле к мкр. «Полесье»

– центральный парк им. М. Гафури

– площадь имени В. Ленина

– парк им. М. Калинина

– лесопарк им. Лесоводов Башкортостана

– пляж озера Кашкадан

– пляж «Солнечный»

– пляж озера «Карьерное»

– пляж «Берег солнца»

– пляж «Сипайловские сочи»

– пляж «Затон»

– пляж «Песчаный»

– пляж «Гольфстрим»

– пляж «Сафроновский»

– пляж «Бельский»

– пляж «Райский Берег»