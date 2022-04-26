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Проект реконструкции уфимского вокзала включен в перечень приоритетных

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Министерство экономического развития республики сообщает о том, что проект реконструкции уфимского вокзала был рассмотрен на очередном «Инвестчасе».

Фото: Мариан Щукина

Министром экономического развития и инвестиционной политики республики Рустамом Муратовым было принято решение включить проект в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана.

Все работы планируют завершить до конца декабря 2022 года. На первом этапе провели реконструкцию самого здания вокзала и уже существующих платформ, построили здание-вставку и распределительный зал.

Второй этап включает завершение работ по обустройству платформ, благоустройство территории вокруг вокзала и удлинение пешеходного туннеля, на него выделят порядка 3,89 млрд рублей.

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