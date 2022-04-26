Проект реконструкции уфимского вокзала включен в перечень приоритетных

Министерство экономического развития республики сообщает о том, что проект реконструкции уфимского вокзала был рассмотрен на очередном «Инвестчасе».
Фото: Мариан Щукина
Министром экономического развития и инвестиционной политики республики Рустамом Муратовым было принято решение включить проект в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана.
Все работы планируют завершить до конца декабря 2022 года. На первом этапе провели реконструкцию самого здания вокзала и уже существующих платформ, построили здание-вставку и распределительный зал.
Второй этап включает завершение работ по обустройству платформ, благоустройство территории вокруг вокзала и удлинение пешеходного туннеля, на него выделят порядка 3,89 млрд рублей.
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