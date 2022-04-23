Радий Хабиров объявил об открытии парка «Южный» в Уфе

Глава республики Радий Хабиров в соцсетях написал о завершении строительства уфимского парка «Южный». Ранее активисты обратили внимание на то, что часть парка мэрия вразрез с Генпланом отдала под застройку.
«Парк "Южный", Уфа. Поздравляю!
Еще недавно тут был заброшенный пустырь. Жители просили навести порядок, а у нас получилось сделать хорошую зону отдыха.
В парке есть сцена, фонтан, отличная детская площадка, зоны для занятий спортом и отдыха. Такими и должны быть современные общественные пространства – хорошо продуманными, уютными, комфортными для людей разных интересов и возраста.
Новый парк будет носить имя классика башкирской литературы, народного поэта Башкортостана, нашего старшего товарища и государственного деятеля Равиля Бикбаева. С таким предложением обратились Союз писателей Башкортостана, ассоциация учителей башкирского и родных языков, жители "Южного". Он был настоящим патриотом нашей республики».
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