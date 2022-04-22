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В Уфе ограничат движение транспорта по нескольким улицам

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Администрация Уфы сообщает о временном перекрытии нескольких улиц в связи с празднованием Пасхи на этой неделе.

ufacity.info

Ограничение будет действовать с 21.00 23 апреля до 11.00 24 апреля 2022 года. В этот период перекроют движение:

– по улице Дюртюлинской;

– по улице Кирова от улицы Ветошникова до улицы Айской;

– по улице Амурской от дома №60 до дома №89 по улице Кирова;

– по улице Крестьянской от дома №63 до проезда вдоль дома №91 по улице Кирова;

– по местному проезду вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего улицы Баязита Бикбая и Юрия Гагарина;

– по улице Бехтерева от улицы Менделеева до дома №1/1 по улице Менделеева.

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