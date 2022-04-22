В Уфе ограничат движение транспорта по нескольким улицам

Ограничение будет действовать с 21.00 23 апреля до 11.00 24 апреля 2022 года. В этот период перекроют движение:

– по улице Дюртюлинской;

– по улице Кирова от улицы Ветошникова до улицы Айской;

– по улице Амурской от дома №60 до дома №89 по улице Кирова;

– по улице Крестьянской от дома №63 до проезда вдоль дома №91 по улице Кирова;

– по местному проезду вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего улицы Баязита Бикбая и Юрия Гагарина;

– по улице Бехтерева от улицы Менделеева до дома №1/1 по улице Менделеева.