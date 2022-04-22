18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане подешевел бензин

Поделиться:

Росстат обнародовал отчет «Об объеме производства нефтепродуктов с 11 по 17 апреля 2022 года и потребительских ценах на них», в котором приведены данные о стоимости бензина в разных регионах страны.

Согласно отчету, бензин марок АИ-92 и АИ-95 в Башкортостане за неделю (с восьмого по 15 апреля) подешевел на две копейки и стоит теперь 46,62 и 49,91 рубля за литр соответственно.

Цены на АИ-98 и дизтопливо в этот период не изменились (58,32 и 52,67 рубля).

Средняя цена бензина по Башкортостану ниже, чем по ПФО (48,14 и 49,46 рубля), но выше, чем в Татарстане (47,99 рубля).

Дороже всего он обходится жителям ДФО, в особенности – Магаданской области (61,45 рубля) и Чукотского автономного округа (61,3 рубля).

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: