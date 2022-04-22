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Мэрия Уфы одобрила застройку исторического квартала в центре города

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Администрация Уфы утвердила план застройки исторического квартала, окруженного улицами Заки Валиди, Аксакова, Пушкина и Гоголя.

В квартале, расположенном прямо напротив БашГУ, снесут 10 частных домов и несколько металлических гаражей, освободив 2,5 тыс. квадратных метров площади.

На ней построят жилые дома, в том числе высотные. Всего планирую возвести 44,7 тыс. квадратных метров жилья, туда заселят порядка 1120 человек.

Как ожидается, памятники архитектуры, расположенные на территории квартала, сохранят. Там находятся жилой дом Герасимовой (Гоголя, 21), главный дом усадьбы Козловых (Пушкина, 70) и Контрольная палата (Гоголя, 13).

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