Стало известно, когда в Уфе начнут отключать отопление

Как сообщает мэрия Уфы, в городе планируют начать отключение отопления в конце следующей недели, то есть до первого мая.

В 2021 году, когда весна была теплее, отключать отопление начали в середине апреля.

Уфа не будет первым городом республики, в котором завершится отопительный сезон: в Сибае отключать отопление в МКД и отдельных социальных объектах начали уже с текущей недели.