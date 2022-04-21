18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Стало известно, когда в Уфе начнут отключать отопление

Поделиться:

Решение об окончании отопительного сезона принимает муниципалитет после того, как установится среднесуточная температура не ниже +8° в течение пяти суток подряд.

Как сообщает мэрия Уфы, в городе планируют начать отключение отопления в конце следующей недели, то есть до первого мая.

В 2021 году, когда весна была теплее, отключать отопление начали в середине апреля.

Уфа не будет первым городом республики, в котором завершится отопительный сезон: в Сибае отключать отопление в МКД и отдельных социальных объектах начали уже с текущей недели.

В «БашРТС» рассказали о том, что делать, если в квартире слишком горячие батареи

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: