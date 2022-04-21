Стало известно, когда в Уфе начнут отключать отопление

Решение об окончании отопительного сезона принимает муниципалитет после того, как установится среднесуточная температура не ниже +8° в течение пяти суток подряд.
Как сообщает мэрия Уфы, в городе планируют начать отключение отопления в конце следующей недели, то есть до первого мая.
В 2021 году, когда весна была теплее, отключать отопление начали в середине апреля.
Уфа не будет первым городом республики, в котором завершится отопительный сезон: в Сибае отключать отопление в МКД и отдельных социальных объектах начали уже с текущей недели.
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