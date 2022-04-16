В Уфе установится влажная и теплая погода

После недавних неожиданных заморозков погода в Уфе наконец-то стабилизируется без резких похолоданий или потеплений. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.
По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей неделе солнце будет в пятницу, осадки, кроме вторника, будут только по ночам и в небольшом количестве.
Понедельник, 18 апреля: до +16°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +3°, без осадков;
Вторник, 19 апреля: до +13°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на среду – +3°, небольшой дождь;
Среда, 20 апреля: до +17°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – до +4°, небольшой дождь;
Четверг, 21 апреля: до +14°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +2°, без осадков;
Пятница, 22 апреля: до +11°, переменная облачность, без осадков.
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