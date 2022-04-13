Прокуратура объявила предостережение министру лесного хозяйства Башкортостана

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана, заместитель прокурора республики Сергей Воротынцев объявил предостережение министру лесного хозяйства Марату Шарафутдинову.

Основанием послужило отсутствие у подведомственного министерству учреждения необходимого количества оборудования, предназначенного для эффективной борьбы с лесными пожарами, высокий износ лесопатрульной техники.

В предостережении говорится «о недопустимости нарушения требований противопожарного и лесного законодательства в предстоящем сезоне, которые могут повлечь существенный рост числа природных пожаров, причинение вреда лесному фонду, гражданам».