Прокуратура объявила предостережение министру лесного хозяйства Башкортостана

Прокуратура республики заинтересовалась ситуацией с обеспеченностью Минлесхоза оборудованием в преддверии начала пожароопасного сезона.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана, заместитель прокурора республики Сергей Воротынцев объявил предостережение министру лесного хозяйства Марату Шарафутдинову.
Основанием послужило отсутствие у подведомственного министерству учреждения необходимого количества оборудования, предназначенного для эффективной борьбы с лесными пожарами, высокий износ лесопатрульной техники.
В предостережении говорится «о недопустимости нарушения требований противопожарного и лесного законодательства в предстоящем сезоне, которые могут повлечь существенный рост числа природных пожаров, причинение вреда лесному фонду, гражданам».
Комментарии (0)