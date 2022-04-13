18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Прокуратура объявила предостережение министру лесного хозяйства Башкортостана

Поделиться:

Прокуратура республики заинтересовалась ситуацией с обеспеченностью Минлесхоза оборудованием в преддверии начала пожароопасного сезона.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана, заместитель прокурора республики Сергей Воротынцев объявил предостережение министру лесного хозяйства Марату Шарафутдинову.

Основанием послужило отсутствие у подведомственного министерству учреждения необходимого количества оборудования, предназначенного для эффективной борьбы с лесными пожарами, высокий износ лесопатрульной техники.

В предостережении говорится «о недопустимости нарушения требований противопожарного и лесного законодательства в предстоящем сезоне, которые могут повлечь существенный рост числа природных пожаров, причинение вреда лесному фонду, гражданам».

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: