В Уфе зафиксировано превышение ПДК пыли в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации пыли в воздухе было зафиксировано:

– 10 апреля в 19.00 на уровне 1,5 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);

– шестого апреля в 13.00 на уровне 1,3 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);

– шестого апреля в 19.00 на уровне 1,1 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141).

Превышения допустимых концентраций по контролируемым на постах примесям (диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, хлорид водорода, аммиак, формальдегид, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, кумол, хлорбензол) не наблюдались.