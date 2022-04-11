«Руководство отработало безобразно»: Радий Хабиров раскритиковал главу города из-за благоустройства

«Моя работа, скажем так, не предполагает личных обид, но эмоции предполагают. Я больше всего хотел, чтобы Баймак победил в конкурсе. Я вместе с ИРГРБ столько сделал, чтобы Баймак победил, но настолько безобразно руководство Баймака отработало...

Мне сегодня шлют фотографии. А где вы, глава, были раньше, почему так плохо работали? Я каждого из вас просил – работайте безвылазно каждый день! Если попался нерадивый подрядчик – значит, меняйте его.

Больше всего внимания в программе уделили Баймаку, и обязательно надо было все не так сделать. Самый маленький процент готовности, 48% там сделали. Все в таких же условиях работают и справляются», – сказал Радий Хабиров, добавив, что если местное руководство не справляется, то придется брать дело в свои руки.