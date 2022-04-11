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Башкортостан отправит пятый гуманитарный конвой в ДНР и ЛНР

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Республика продолжает отправку гуманитарных колонн в Луганскую и Донецкую народные республики. В фурах доставляют продукты питания, одежду, средства личной гигиены, белье, стройматериалы.

vk.com/radiyhabirov

«На прошедшей неделе пятого и девятого апреля в ДНР и ЛНР направлены третья и четвертая колонны с гуманитарной помощью от Башкортостана.

Третья уже благополучно доставила до братских республик гуманитарный груз и вернулась в Уфу, четвертый гумконвой прямо сейчас разгружается в городах Донецке, Луганске и Петровском. Начато формирование пятого гуманитарного конвоя», – сообщил председатель государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Как ожидается, Башкортостан примет у себя порядка 1867 вынужденных переселенцев с Украины и Донбасса. Ранее также появилась информация о том, что эту кроту могут увеличить до 2419 человек.

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