Башкортостан отправит пятый гуманитарный конвой в ДНР и ЛНР

«На прошедшей неделе пятого и девятого апреля в ДНР и ЛНР направлены третья и четвертая колонны с гуманитарной помощью от Башкортостана.

Третья уже благополучно доставила до братских республик гуманитарный груз и вернулась в Уфу, четвертый гумконвой прямо сейчас разгружается в городах Донецке, Луганске и Петровском. Начато формирование пятого гуманитарного конвоя», – сообщил председатель государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Как ожидается, Башкортостан примет у себя порядка 1867 вынужденных переселенцев с Украины и Донбасса. Ранее также появилась информация о том, что эту кроту могут увеличить до 2419 человек.