Радий Хабиров поручил начать мойку улиц в городах Башкортостана

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подтвердил, что работы по уборке в столице республики уже ведутся:

«Есть над чем работать, грязи достаточно много накопилось, вот сейчас на "Салаватке" отдельно усиливаем работу, ну и сегодня приступаем к разметке, задач много», – сказал он.

Радий Хабиров поручил ускорить темпы работ и бросить на это все силы:

«Мы договорились, что к первому мая все должно быть очищено. Но откровенно говоря, когда я ставил задачу закончить к первому мая, я немного ошибся, потому что думал, что снег будет таять долго и у вас не будет возможности убираться.

Снег растаял быстро, у вас есть прекрасная возможность убрать все значительно раньше. Поэтому я вас попрошу эту неделю поработать, не надо ждать первого мая. Бросайте все силы, уже минусовую отметку прошли – значит, надо начинать улицы мыть, тротуары, выпускать всю технику».